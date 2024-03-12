بوسي: "هشام ربيع اتسجن بسببي.. طليقي كان بيعملي سحر"

حلت المطربة “بوسي” ضيفة فى برنامج “العرافة” بأولى حلقاته مع الإعلامية “بسمة وهبة”، وكشفت عن الكثير من المفاجأت وأسرار حياتها.

بوسي تكشف سبب دخول هشام ربيع السجن:

كشفت المطربة “بوسي” عن أن سبب دخول طليقها “هشام ربيع” السجن، بغرض حمايتها من أشخاص استغلوها على مدى 10 سنوات.

قالت المطربة “بوسي”: "دول عصابة طليقى عالم نصابين اتهمونا إننا سرقنا شيكات، واتهموا جوزي بسرقة شيكات، وعلشان يحمي مراته وشرفه وعرضه دخل السجن ، وهي دي الرجولة، دخل السجن مكاني".

عن سبب تصريح “هشام ربيع” بأنها لم تقف بجانبه في أزمته، ردت “بوسي” قائلة: "ربنا يعلم أنا عملت إيه علشانه، والله يسامح اللي وصلوا له كلام مش مظبوط، في ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض،لو رجعنا لبعض الناس كلها هتعرف، وهو عارف إني لسه بحبه".

يذُكر أن المطربة “بوسى”تزوجت من “هشام ربيع” في مايو من عام 2022 في حفل زفاف بحضور العديد من المشاهير، وهو الزوج الثاني لها بعد طلاقها من فطين سعيد مدير أعمالها.

طليقى كان بيعملى سحر:

كشفت المطربة “بوسي” إن طليقها الأول الراحل، الذي كان يتولى إدارة أعمالها في البداية، لجأ للسحر للسيطرة على تصرفاتها، وإقناعها بالزواج منه.

وأضافت المطربة “بوسي”: "كان مشغلني في شارع الهرم وبينحت باسمي، والمفروض إني غير أجري وأجر فرقتي أحصل على نسبة من الفلوس اللي بتترمي علينا، لكن كنت باخد 400 جنيه في النمرة، وهو الباقي".

قالت “بوسي”: "أقل واحد في الصالة كان ممكن يرمي 5 آلاف جنيه، يعني بترمي علينا 100 و 200 ألف جنيه، شوفي نسبتي تطلع كام".

أشارت المطربة “بوسي” أنها كانت عاجزة عن التصرف في تلك الفترة قائلة: "بالبلدي أنا كنت ماشية بلا إرادة، في سحر وأعمال قذرة اللهم احفظنا، وده اللي إتجوزني بيه، وإلا كان هيسيطر عليكي إزاي".

يذكر أن المطربة “بوسي” أعلنت في تصريحات سابقة خلال لقائها فى أحدى البرامج عن ندمها على العمل في شارع الهرم قائلة: "مقلتش شغلي في شارع الهرم تنازل لكن ندمانة على الشغل هناك، لكن هو علمني اتعامل مع الناس وخلاني عندي خبرة في التعامل، بصراحة مكنتش حابة أشتغل في الأماكن مش شبهي، وشفت فيها حاجات كتير ولكن كنت عيلة صغيرة وباكل عيش"