الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. أزمة أسعار القطن تهدد 380 مليون دولار صادرات سنوية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أزمة أسعار القطن تهدد بحرق 380 مليون دولار صادرات سنوية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أزمة أسعار القطن تهدد بحرق 380 مليون دولار صادرات سنوية 

الفلاحون يرفضون التوريد للمزادات الحكومية ويطلبون سعرا عادلا 

10 يونيو امتحانات الثانوية العامة و4 مايو للنقل والإعدادية 

جهود مصرية قطرية شاقة لوقف الحرب الإسرائيلية 

حكومة الاحتلال الصهيوني تسرق أيتام غزة بالتنسيق مع ألمانيا 

مجازر جديدة ضد الصائمين الجوعى تحت عجلات قوافل المساعدات بالقطاع

زيوت الطعام في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

ردود أفعال إيجابية حول نتائج الاجتماع الليبي في القاهرة

35 صدمة كهربائية تنقذ لاعب فيوتشر من الموت

د. وجدي زين الدين يكتب: الحرب على الفساد لا تعرف تمييزا

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