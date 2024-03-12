اقرأ غدا بالوفد.. أزمة أسعار القطن تهدد 380 مليون دولار صادرات سنوية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أزمة أسعار القطن تهدد بحرق 380 مليون دولار صادرات سنوية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
أزمة أسعار القطن تهدد بحرق 380 مليون دولار صادرات سنوية
الفلاحون يرفضون التوريد للمزادات الحكومية ويطلبون سعرا عادلا
10 يونيو امتحانات الثانوية العامة و4 مايو للنقل والإعدادية
جهود مصرية قطرية شاقة لوقف الحرب الإسرائيلية
حكومة الاحتلال الصهيوني تسرق أيتام غزة بالتنسيق مع ألمانيا
مجازر جديدة ضد الصائمين الجوعى تحت عجلات قوافل المساعدات بالقطاع
زيوت الطعام في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة
ردود أفعال إيجابية حول نتائج الاجتماع الليبي في القاهرة
35 صدمة كهربائية تنقذ لاعب فيوتشر من الموت
د. وجدي زين الدين يكتب: الحرب على الفساد لا تعرف تمييزا