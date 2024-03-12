اقرأ غدا بالوفد.. أزمة أسعار القطن تهدد 380 مليون دولار صادرات سنوية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أزمة أسعار القطن تهدد بحرق 380 مليون دولار صادرات سنوية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أزمة أسعار القطن تهدد بحرق 380 مليون دولار صادرات سنوية

الفلاحون يرفضون التوريد للمزادات الحكومية ويطلبون سعرا عادلا

10 يونيو امتحانات الثانوية العامة و4 مايو للنقل والإعدادية

جهود مصرية قطرية شاقة لوقف الحرب الإسرائيلية

حكومة الاحتلال الصهيوني تسرق أيتام غزة بالتنسيق مع ألمانيا

مجازر جديدة ضد الصائمين الجوعى تحت عجلات قوافل المساعدات بالقطاع

زيوت الطعام في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

ردود أفعال إيجابية حول نتائج الاجتماع الليبي في القاهرة

35 صدمة كهربائية تنقذ لاعب فيوتشر من الموت

د. وجدي زين الدين يكتب: الحرب على الفساد لا تعرف تمييزا