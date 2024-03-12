ماذا يحدث للجسم عند فقدان الوزن بشكل سريع؟

يهدد فقدان الوزن بشكل سريع عمل وظائف الجسم على أكمل وجه، نظرًا لأنها تُفقد الجسم بروتينات وليس دهون فقط.

أضرار فقدان الوزن بسرعة

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت تحذر الدراسات من أن خفض الوزن بسرعة يُفقد الأجسام المضادة المعروفة باسم الغلوبولين المناعي، وهي بروتينات خاصة تنتجها خلايا جهاز المناعة لمحاربة الفيروسات والالتهابات.

كما ينعكس الأمر سلبًا على جهاز المناعة في الجسم ويجعله عرضة للأمراض، لذا فإن تخفيف الوزن يجب أن يتم بصورة تدريجية حتى لا يتضرر الجهاز المناعي.

كما أوضحوا إن تراكم الدهون في منطقة البطن علامة على سوء عملية الأيض في الجسم، ما قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، بينها مرض السكري من النوع الثاني.

كما أن الخسارة المفاجئة للوزن الزائد قد يكون لها تأثيرات خطيرة، ومنها:

1. خسارة العضلات



إن خسارة الوزن لا تعني بالضرورة خسارة الدهون، بل إن الحميات القاسية قد تتسبب في خسارة الجسم لجزء من وزنه من العضلات كذلك، فخسارة الوزن المفاجئة غالبًا ما تكون خسارة في الماء والعضلات من الجسم لا الدهون.

2. إبطاء وتيرة عمليات الأيض



قد تتسبب الخسارة السريعة والمفاجئة للوزن في حدوث بطء عام في عمليات الأيض في الجسم، حيث تحدد عمليات الأيض كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها يوميًا، لذا فإن أي بطء فيها يُسبب حرق سعرات حرارية أقل يوميًا.

لقد وُجد أن خسارة الوزن المفاجئة في الحميات القاسية قد تتسبب في حرق سعرات أقل من المعتاد يوميًا بنسبة 23%.

3. نقص عام في العناصر الغذائية في الجسم



إن خسارة الوزن المفاجئة تصعب من عمليات امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة وتُقلل من كمياتها التي يفترض بالجسم أن يحصل عليها من الغذاء يوميًا، وهذه بعض العواقب الصحية التي قد تطرأ نتيجة لذلك:

تساقط الشعر: عند تناول كميات أقل من السعرات الغذائية فإن هذا يعني عدم الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والشعر بشكلٍ خاص، ما قد يتسبب في تساقط الشعر.



التعب المزمن: غالبًا لا يحصل الجسم على حاجته من الحديد، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك من الحميات قليلة السعرات، ما قد يُسبب ضعفًا وتعبًا عامًا.



ضعف في جهاز المناعة: إن عدم الحصول على كمية كافية من السعرات الحرارية يوميًا يُضعف جهاز المناعة ويزيد من فرص الإصابة بالأمراض.



ضعف وهشاشة العظام: قد يُصاب الجسم هنا بنقص في فيتامين د، والكالسيوم، والفسفور، وهي عناصر هامة جدًا لصحة العظام.



4. الإصابة بحصى المرارة



يُعد تكون حصوات مزعجة ومؤلمة في المرارة أحد الأعراض الجانبية السلبية لخسارة الوزن المفاجئة.

عادةً تقوم المرارة بإطلاق عصارات هاضمة تفتت الأحماض الدهنية لتسهيل هضمها، لكن إذا كان الشخص لا يتناول كميات كافية من الطعام فإن هذه العصارات لن تُغادر المرارة، ما يتسبب في إعادة تجميع المواد المختلفة فيها لتتكون حصوات المرارة القاسية