الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سهر الصايغ تكشف كواليس مسلسل المعلم برفقة مصطفى شعبان

مسلسل معلم
مسلسل معلم

كشفت الفنانة سهر الصايغ، عن كواليس تصوير مشهد يجمعها بالنجم مصطفى شعبان من مسلسل المعلم على كوبري قصر النيل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

سهر الصايغ في مسلسل المعلم

ونشرت سهر الصايغ الفيديو وظهرت فيه مع مصطفى شعبان على كوبري قصر النيل في رحلة تنزه.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

مسلسل المعلم 
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