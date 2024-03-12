رئيس مياه الفيوم يكرم العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية  والمساحة

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS والمساحة، تقديراً لمجهوداتهم القيمة المبذولة خلال العام الماضي لإنجاز المهام والأعمال المطلوبة من تحديث لقواعد البيانات الجغرافية لمنظومة المياه والصرف الصحي وتوقيع خطط الإحلال والتجديد واجراء أعمال الرفع المساحي اللازم لدراسة العديد من المشكلات لإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى مجهودات إنجاز أعمال الإدارة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالكفاءة المطلوبة .

وخلال التكريم أكد على أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات والمعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي واستخدام التطبيقات والبرامج المتطورة لتحقيق أعلى معدلات الأداء توفيراً للوقت والجهد وضمان تقديم خدمة أفضل لجميع عملاء الشركة.

وأكد" النجار "أن الشركة حريصة على تقدير جهود أبناءها الجادين وتوفير المناخ المشجع للأداء المتميز للعاملين من أجل الارتقاء بمنظومة العمل واننا نوفر كافة الإمكانيات لتمكين جميع العاملين من تحقيق الريادة والتميز بجميع القطاعات ونحرص على تكريم العاملين لتشجيعهم على الجد والاجتهاد والتنافس .

وفى وقت سابق اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك ، وذلك ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بأهمية الإلتزام بخطط الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي والاستعداد لمواجهة المشاكل المتعلقة بزيادة استهلاك المياه اوقات الذروة .وأنه سيتم إجراء مراجعة شاملة لخطط الطوارئ والتأكيد على جاهزية معدات الشركة والتطهير الدوري لشبكات ومحطات الصرف الصحي وصيانة شبكات مياه الشرب لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ووجه “النجار” جميع فرق صيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسرعة إصلاح أي أعطال طارئة والاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين.

كما أوضح أنه يتم تلقي جميع شكاوى المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الخط الساخن ١٢٥ ومتابعة العملاء تليفونياََ للتأكد من حل شكواهم والتنسيق بين غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرفة الأزمات والخط الساخن بالشركة.

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