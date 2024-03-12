الفلسطينيون يقيمون صلاة التراويح في المسجد الأقصى رغم إجرام الاحتلال.. يث مباشر

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الاثنين، الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك.

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ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس الاثنين، بعض المصلين عن دخول المسجد، واعتدت عليهم عناصر من شرطة حرس الحدود بالهراوات عند مدخل المسجد.

ويصر الفلسطينيون على إقامة شعائر صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم ما يتعرضوا له من ترهيب وتنكيل من حكومة نتنياهو المتطرفة وفي ظل ارتكابها إبادة جماعية لإخوانهم في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح بسببها آلاف الضحايا أغلبيتهم أطفال ونساء.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش نشر قوات كبيرة من الشرطة في محيط المسجد الأقصى، خوفا من «اندلاع اضطرابات عنيفة» مع بدء شهر رمضان.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المخاطر الأمنية بسبب الدخول غير المقيد لعرب إسرائيل للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مطالبًا بعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني لبحث الازدحام المتوقع في الحرم القدسي، مؤكدًا أنه لا يضمن عدم حدوث كارثة جبل ميرون مرة أخرى إذا لم يحدد نتنياهو عدد المصلين.

ومنعت إسرائيل أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى القدس أو الأقصى (مساء الأحد)، وقالت إنها ستسمح للعرب في إسرائيل بالصلاة فيه، لكنَّ المصلين تحت سن 40 عاماً فوجئوا بمنعهم من الوصول إلى الأقصى لأداء أول ليلة من صلاة التراويح، ما خلّف مواجهات عنيفة شهدت اعتداءات بالضرب على الشبان ودفعهم بالقوة خارج المنطقة.

العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى

فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن آلاف المواطنين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رغم إجراءات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب باب الزاهرة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعتقله، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت في وقت سابق اليوم، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.