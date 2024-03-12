طرق بسيطة لإنقاص الوزن في رمضان

كشفت طبيبة غدد صماء عن طرق بسيطة لإنقاص الوزن دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم، وذلك من خلال تغيير نمط الحياة اليومي والحرص على شرب الماء بكميات أكبر.

نصائح لإنقاص الوزن

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت، يجب تعلم كيفية شرب الماء بين الوجبات، إلى أن يحين وقت تناول الطعام، لأنه بعد مضي أقل من 3 ساعات على تناول الوجبة السابقة يشعر الشخص بأنه جائع، ولكنه ربما يشعر بالعطش.

كما أشارت الطبيبة إلى ضرورة وجود الحساء في النظام الغذائي، خاصة إذا كان ساخنا، وبالأخص في الشتاء، حيث أن الفترة الزمنية التي نقضيها في تناول الأطباق الساخنة تعطي الفرصة لإنتاج هرمونات الشبع، الببتيد الشبيه بالغلوكاكون- 1، وبناء على ذلك سيرسل الدماغ إشارة إلى أن هناك ما يكفي من الطعام، وسوف يكتفي الشخص بكمية أقل منه.

في الوقت نفسه، قد يساعد مضغ الطعام بشكل جيد على إنقاص الوزن أيضا، حيث سيتم إنتاج الإنزيمات والهرمونات اللازمة، وسيتمكن الجسم بعد ذلك من امتصاص كل ما يحتاجه من هذا الغذاء وسيأكل كميات أقل من الطعام، وستكون القيمة الغذائية للطعام أكبر.

ويحاول الكثير من الأشخاص إنقاص الوزن بشكلٍ سريع، ومن أكثر الطرق شيوعاً اتباع نظام رياضي لإنقاص الوزن بشكلٍ كبير، واتّباع الحميات الغذائيّة القاسية، أو منخفضة السعرات الحراريّة والتي تقلّ عن 800 سعرة حرارية في اليوم.

جدير بالذكر أنَّ أفضل طريقة لفقدان الوزن هي فقدانه بشكلٍ تدريجي، والتي يمكن الاستمرار عليها، والمحافظة على ثبات نتائجها، ففي حال اتّباع الحميات الغذائية القاسية، وخسارة كميّةٍ كبيرةٍ من الوزن، فإنّ هذه الخسارة غالباً ما تكون من العضلات، والعظام، والماء بدلاً من الدهون، لذا يجب تجنّب الأنظمة الغذائية أو المنتجات التي تُقدّم وعوداً بفقدان الوزن بسرعة وبدرجة كبيرة يصعب تصديقها والتي تُعرف بهوس الحمية الغذائية، وإنّما يُنصح بخسارة الوزن القائمة على التغييرات في النظام الغذائي والنشاط البدني، والتي يمكن الالتزام بها بمرور الوقت.

يتراوح المعدّل الطبيعي لنزول الوزن بين 0.5-1 كيلوجرام في الأسبوع،

ونظراً إلى أنَّ متوسط فقدان الوزن يبلغ حوالي كيلوجرام أسبوعياً، فمن المتوقّع فقدان 10 كيلوغرامات خلال ما يُقارب 10 أسابيع على الأقلّ بشكلٍ آمن وسليم.

وفي الحقيقة تكون خسارة الوزن في البداية كبيرة؛ إذ يمكن خسارة أكثر من كيلوغرام خلال الأسبوع الأول، ويعدّ ذلك أمراً طبيعياً ومتوقّعاً، وفي العادة يكون الوزن المفقود خلال هذه الفترة عادةً هو وزن الماء.