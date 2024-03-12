أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن قوات نظام كييف فقدت أكثر من 100 شخص أثناء محاولتها اختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.٨

كما خسر العدو 6 دبابات ومدفع "قيصر" الذاتي الدفع و20 مركبة قتالية مدرعة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، دمرت قوات الأمن الروسية معقلاً أوكرانيا.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الضربات ضد التشكيلات المسلحة المعادية في منطقة الحدود مع أوكرانيا مستمرة.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن المعلومات المنتشرة على الإنترنت حول دخول القوات المسلحة الأوكرانية إلى بعض المناطق الحدودية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك لا تتوافق مع الواقع.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.