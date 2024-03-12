بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد alaitihad Sport Live يلا شوت في دوري أبطال آسيا

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلا على مواطنه اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، في ظل مباراة الإياب، من الدور الربع النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد alaitihad Sport Live

يحتل فريق اتحاد جدة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، برصيد 40 نقطة من 23 مباراة حقق خلالها العميد 12 انتصار و 4 تعادلات، وتلقى رفقاء 7 هزائم.

وتأهل نادي اتحاد جدة السعودي لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الصعب على نافباخور بطل أوزبكستان، بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا الموسم الجاري 2023-2024 والتى انتهى لقاء الذهاب فيها بالتعادل السلبى، ليتأهل بمجموع 2-1.

فيما تأهل فريق الهلال الى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا بمجموع 6-2 على حساب سباهان أصفهان الإيراني، حيث فاز بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا ضمن منافسات دور الستة عشر.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

في هذا الصدد خرج المدير الفني مارسيلو جاياردو مشيرًا إلى أن فريقه على أتم استعداد لتلك المواجهة الصعبة التي ستكون مع فريق قوي، إلا أن أيضًا أكد على أن المقارنة بين الماضي والحاضر ليست صحيحة -إشارة إلى الهزيمة السابقة- وأنهم سيسعون إلى الظفر ببطاقة التأهل.

معلق مباراة الهلال والاتحاد 2024

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن من هو معلق مباراة الهلال والاتحاد 2024، فقد تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على التعليق على كل أحداث المباراة من خلال المعلقين الرياضين التاليين:

معلق قناة SSC 1 HD

القناة الأولي بتعليق المعلق الرياضي فارس عوض.

القناة الثانية بتعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف.

معلق قناة Abu Dhabi Sports Asia 1

القناة الأولى بتعليق المعلق الرياضي عامر عبد الله.

القناة الثانية بتعليق المعلق الرياضي خالد الحدي.

معلق قناة beIN Sports AFC 1 HD

بتعليق المعلق الرياضي حسن العيدروس.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

الملايين من المشجعين يحرصون على استقبال القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد التي ينتظرها الجمهور، حيث سيتم نقل المواجهة المثيرة على قناة السعودية الرياضية، فضلاً عن قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الهلال والاتحاد في الأوقات التالية: