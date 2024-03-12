البث المباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

جمهور كرة القدم في المملكة العربية السعودية سيكون على موعد مع الكلاسيكو الذي يجمع الهلال والاتحاد فسوف يلتقي العملاقين مساء اليوم الثلاثاء 12 مارس 2023، في إطار مباريات الجولة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أسيا، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية جداً بين الخصمان ويحرص كل منهم على تحقيق النصر واكتساب فوز مثير وقوى يرضى بيه جمهوره العريض.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم

يبدو فريق الهلال هو الأقرب لحسم التأهل ما لم يحقق فريق اتحاد جدة مفاجأة كبيرة، خاصة بعدما حسم الزعيم مواجهة الإياب بهدفين نظيفين على ملعب "المملكة آرينا"، فى ذهاب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته في جميع البطولات، بعدما تغلب مؤخرا على نظيره الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع فريق الهلال على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، برصيد 65 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضهم الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق 21 انتصار وتعادلين، ولم تتلق كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

فيما فاز فريق اتحاد جدة السعودي على الأخدود بنتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت اليوم فى إطار الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

كما نوفر لكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد، التي من المقرر أن تنطلق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، حيث انه من المقرر أن يتم العمل على نقل المباراة عبر شاشات قناة ssc الرياضية السعودية، وقناة أبو ظبي الرياضية بالإضافة إلى قناة بين سبورت القطرية التي تنقل المباراة في المنطقى العربية ومنطقة شمال أفريقيا، على أن يتم متابعتها من خلال الترددات التالية:

تردد قناة SSC 1 HD

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بين سبورت القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل فريق الهلال لمباراة الاتحاد