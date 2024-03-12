الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس فى أول أسبوع من شهر رمضان 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى أول أسبوع من شهر رمضان 2024 ، حيث تشهد حالة الطقس اعتبارا، من اليوم الاثنين، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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تفاصيل حالة الطقس في الإمارات أول أيام شهر رمضان الكريم

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء


 

كمت تشهد حالة الطقس، استمرار لنشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواح الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


 

درجات الحرارة المتوقعة أول أسبوع فى رمضان  

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 26 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 28 إلى 32 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 37 درجة


 

واعتبارا من بداية الأسبوع القادم، تحديدا يوم السبت، يعود الطقس للانخفاض من جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك موجة أمطار متفاوتة الشدة بمناطق متفرقة يصاحبها نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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