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الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل لقاء الليلة .. تاريخ المواجهات يمنح الزمالك الأفضلية الكاملة على الجونة

الزمالك
الزمالك

مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء يحل الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره الجونة بملعب ستاد خالد بشاره بمحافظة البحر الأحمر في لقاء مؤجل من منافسات الجولة 15 لبطوله الدوري الممتاز.

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قبل لقاء الليلة بالدوري .. تاريخ مواجهات الأهلي والبنك الأهلي

وطالب البرتغالي جوميز المدير الفني الفريق الابيض لاعبي الزمالك بطي صفحة خسارة لقب كاس مصر الاخير امام الأهلي في اللقاء الذي أقيم بينهم على ملعب الاول بارك بالعاصمة السعودية الرياض بثنائية من دون رد ، حملت توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي افشة في الدقائق الاخيرة من زمن اللقاء.

وعن مواجهة الليلة يشهد تاريخ اللقاءات بين الفريقين ، تفوق واضح للزمالك امام نظيره الجونه بمختلف المباريات التي تواجها فيها سويًا منذ تأهل الفريق الساحلي للمرة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تاريخ مواجهات الفريقين كاملا على النحو التالي..
تواجه الفارس الأبيض من قبل أمام الجونة خلال 15 لقاء .

محققاً الانتصار في ٩ مواجهات وتعادل الفريقين فى 5 مواجهات بينما تفوق الجونة على الفارس الأبيض خلال لقاء وحيد فقط.

وخلال تاريخ المواجهات ، تمكن لاعبو الزمالك من تسجيل  26 هدفاً بينما تلقى مرماه  11 هدفًا .

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