لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لأحد المواجهات القوية والمثيرة، والتي تجمعه بنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.



واستطاع النيراتزوري تحقيق الفوز على الروخيبلانكوس في ذهاب دور ال 16، مما يجعله أمام تحديًا كبيرًا بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الإسباني.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد -باستوني - دي فراي - دارميان.

خط الوسط: باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - ميختاريان.

خط الهجوم: دي ماركو - لاوتارو مارتينيز - تورام



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

ومن المقرر انطلاق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام إنتر ميلان في العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو" معقل الفريق الإسباني.