حبس تاجر مواشي قتل نجله في سوهاج

استعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعى الخاص بطفل قتله والده ووضعه في برميل بلاستيك ودفنه في حفره بمنزله، وذلك لتحديد سبب وفاة الضحية، وطلبت تحريات المباحث كاملة حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وباشرت التحقيق بإشراف المستشار حسن رأفت صديق المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.

ومن جانبه أمرت النيابة العامة بمركز المراغة، بحبس تاجر مواشى 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامه بقتل نجله الذي يبلغ من العمر “10 سنوات” ووضعه في برميل بلاستيك ودفنه في حفره بمنزله غطاها بالخرسانة، بسبب خلافات بينه وبين طليقته (والدة الطفل المجنى عليه).

وكانت أجهزة الأمن بسوهاج، كشفت غموض اختفاء الطفل المجنى عليه عبدالمعز بخيت «10 سنوات» بدائرة مركز المراغة منذ 4 شهور، وعدم قيام والدته بالإبلاغ عن اختفائه في وقتها، حيث تبين قيام والد الطفل بالتعدى عليه بالضرب أثناء تواجده معه بمنزله لرفضه الإقامة معه في الإسكندرية ورغبته في عدم ترك والدته (طليقة والده)، وحدوث حالة إغماء للطفل، فاعتقد والده وفاته فوضعه في برميل بلاستيك ودفنه في حفره بمنزله غطاها بالخرسانة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ من سيدة تدعى عائشة ... أ «39 سنة- ربة منزل» وتقيم بقرية «الأخيضر» بدائرة المركز، تفيد اختفاء نجلها عبدالمعز منذ 4 شهور في نوفمبر الماضى، وعدم تقدمها ببلاغ وقت اختفائه أملاً في العثور عليه، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص والتحريات، أن وراء اختفاء الطفل والده بخيت محمد الوردانى «40 سنة- تاجر ماشية» ويقيم بذات القرية، وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسكندرية، وأشارت التحريات إلى أن المذكور على خلافات مع زوجته والدة الطفل المبلغ باختفائه وصلت إلى الطلاق، وأنها حصلت على حكم قضائي بحضانة نجليهما إبراهيم «15 سنة- طالب بالصف الثالث الإعدادي»، وعبدالمعز «10 سنوات- تلميذ بالصف الرابع الابتدائي»، ويقيمان مع والدتهما بمنزل والدها.

وأشارت التحريات إلى اختفاء الطفل الثانى عبدالمعز خلال شهر نوفمبر عام 2023، ولم يتم تحرير محضر بذلك، وبتكثيف جهود فريق البحث، أمكن التوصل إلى أن المتهم حضر إليه نجله الثانى بمسكنه وحادثه برغبته في الإقامة معه بالإسكندرية، إلا أنه رفض، فتعدى عليه والده المتهم بالضرب بالأيدى، وحدثت للطفل المذكور حالة إغماء واعتقد والده وفاته، فقام بكتم أنفاسه ووضعه داخل برميل بلاستيك، وحفر حفرة داخل منزله ووضع فيها البرميل بداخله الجثة، ثم غطاها بالتراب والخرسانة، وغادر القرية إلى الإسكندرية، وعاد منذ يومين، وتم ضبط المتهم وأرشد عن مكان دفن الجثة بمنزله، حيث جرى العثور عليها داخل برميل بلاستيك دفنه المتهم بالمنزل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.