أكرم حسني ينشر النهاية الصادمة للحلقة الأولى من مسلسل بابا جه

بعد نهاية صادمة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه، نشر النجم أكرم حسني فيديو للنهاية، ليتفاعل معه الجمهور بطريقة مميزة.

وكتب أحدهم "تعالى عندنا يا هشام ياريت كل الناس زيك"، وعلقّت أخرى "أنا بنتي زعلت جدًا وقامت وحضنت باباها وقالتله بحبك"، "وبعدين في الحلقة اللي تقطع القلب دي"، "الحلقة كله ضحك بس عيطت في المشهد ده"، كما أخذ بعض الجمهور صف الطفلة، ليعلّق أحدهم "أيوه شخصية مستفزة غير مسؤولية يستاهل اللي يجراله".

وعبّر بعض الجمهور عن تأثره بأداء أكرم، وكانت إحدى التعليقات "حرفيا تمثيلك ف المشهد مؤثر أووي، ومتحمسه لحلقة النهارده"، و"اتأثرت جدًا وبجد واضح إن المسلسل بيلعب على عوامل نفسية كتيرة تخص الأب، وفي نفس الوقت بيلعب على نفسية الطفل"

وقد انتهت الحلقة الأولى من المسلسل بمفاجأة لـ هشام (أكرم حسني)، عندما أعلنت ابنته في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليعبّر أكرم عن صدمته بنظرات غير مصدقة، جعلت الجمهور متحمسًا لردة فعله في الحلقة القادمة.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.