عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد alaitihad Sport Live يلا شوت في دوري أبطال آسيا
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان

دعاء الافطار للصائم
دعاء الافطار للصائم

دعاء الإفطار.. يحرص الكثير من المسلمين على اغتنام شهر رمضان المبارك من خلال الاكثار من الدعاء وخاصه في وقت الافطار

txt

ضبط أجنبي يدير مصنعا للإستروكس في القطامية

دعاء الإفطار للصائم في رمضان
ويمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء يريده، مثل 

"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".
"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".
أدعية أخرى:

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون".
"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل".
"اللهم إني أسألك التوفيق والسداد والعون والرشاد".


أهمية دعاء الإفطار للصائم 

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره.

فرصة عظيمة:

وقت الإفطار من أفضل أوقات الدعاء، فينبغي على المسلم اغتنام هذه الفرصة والتضرع إلى الله تعالى.

 

مواد متعلقة

كلية الزراعة بالاسكندرية تنظم مؤتمرها الطلابى السادس عن الشباب وتحديات التنمية المستدامة

تكثيف المتابعات الميدانية وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية بتعليم الإسكندرية

المؤبد لتاجر مُخدرات في الإسكندرية

مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/2024
الجريدة الورقية