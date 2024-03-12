دعاء الإفطار للصائم فى رمضان

دعاء الإفطار.. يحرص الكثير من المسلمين على اغتنام شهر رمضان المبارك من خلال الاكثار من الدعاء وخاصه في وقت الافطار

دعاء الإفطار للصائم في رمضان

ويمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء يريده، مثل

"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

أدعية أخرى:

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون".

"اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل".

"اللهم إني أسألك التوفيق والسداد والعون والرشاد".



أهمية دعاء الإفطار للصائم

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة عند إفطاره.

فرصة عظيمة:

وقت الإفطار من أفضل أوقات الدعاء، فينبغي على المسلم اغتنام هذه الفرصة والتضرع إلى الله تعالى.