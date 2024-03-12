ضبط أجنبي يدير مصنعا للإستروكس في القطامية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على أجنبى يديرمصنعا لتصنيع مخدر الإستروكس بمنطقة القطامية.

كان مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندى تلقى اخطارًا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته كمية من الأستروكس المخدر وزنت 10 كيلو و800 جرام - ماكينة عد نقود - ميزان رقمى.

كما عثر على:" 2 ماكينة عجن و2 موقد كهربائى - 4 أقنعة واقية - عدد من العبوات تحتوى على مواد سائلة - سيار"، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.