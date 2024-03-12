محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب محافظ الدكتور عمرو البشبيشى، اليوم الثلاثاء، أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد "أبو غنام" الأثرى بمدينة بيلا، وذلك للإطلاع على سير العمل في أعمال تطويره، والذي يجري ترميمه حاليًا بالتعاون المُشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد أعمال فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد، وصب وتركيب الشرفات، وصب الدكة الخرسانية، فضلًا عن أعمال الكهرباء، والمحارة الداخلية والخارجية، وأعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد، وتكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد.

أوضح المحافظ أن أعمال تطوير وترميم مسجد أبو غنام الأثرى، يعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء من محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، لافتًا أن المساجد الأثرية تساهم في إحياء التراث الإسلامي، وتمثل رمزًا هامًا للتاريخ الإسلامي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال التطوير، والإسراع في إنجاز أعمال التطوير، مع مراعاة الطابع الأثري للمسجد.

يذكر إن تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين، يرجع إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد مصطفى شوقى، المستشار العسكرى، وأيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.