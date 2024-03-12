رونالدو يخرج عن صمته بعد توديع النصر دوري أبطال آسيا

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي على خروج فريقه النصر من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024، بعد الخسارة من العين الإماراتي بركلات الترجيح.



وكانت مباراة النصر والعين بملعب الأول بارك، قد انتهت بفوز النصر بنتيجة 4/3، لتصبح مجموع المباراتين 4/4، ويذهبا لركلات ترجيح، والتي استطاع الفوز بها الفريق الإماراتي 3/1.

وقام رونالدو، بنشر صورة للاعبي الفريق السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" حاليًا و"تويتر" سابقًا، وكتب عليها: "شكرًا على دعمكم.. سنجد طريقة للتعافي وسنعود أقوى! معًا دائمًا!".

الجدير بالذكر أن صاروخ ماديرا

نجح في تسجيل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 118 من عمر الشوط الإضافي الثاني.