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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يخرج عن صمته بعد توديع النصر دوري أبطال آسيا

رونالدو
رونالدو

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي على خروج فريقه النصر من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024، بعد الخسارة من العين الإماراتي بركلات الترجيح.

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وكانت مباراة النصر والعين بملعب الأول بارك، قد انتهت بفوز النصر بنتيجة 4/3، لتصبح مجموع المباراتين 4/4، ويذهبا لركلات ترجيح، والتي استطاع الفوز بها الفريق الإماراتي 3/1.
وقام رونالدو، بنشر صورة للاعبي الفريق السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" حاليًا و"تويتر" سابقًا، وكتب عليها: "شكرًا على دعمكم.. سنجد طريقة للتعافي وسنعود أقوى! معًا دائمًا!".
الجدير بالذكر أن صاروخ ماديرا
نجح في تسجيل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 118 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

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