كلوب: محمد صلاح يمتلك جودة عالية لم نستغلها أمام السيتي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح يمتلك جودة مميزة، بعد مشاركته لعدة دقائق أمام مانشستر سيتي.



وكان صلاح قد نجح في صناعة خطورة كبيرة على مرمى مانشستر سيتي، بعدما منح دياز فرصة الانفراد بالمرمى، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تصريحات يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب على مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي، حيث قال: "أظن أن صلاح نجح في تقديم أول تمريرة إلى دياز ليضعه أمام المرمى، فهذه هي الجودة التي يمتلكها لكن لم نتمكن من استغلال مو بشكل صحيح".

وأضاف كلوب: "سوبوسلاي كان متشوقا للعب ويريد التواجد في الملعب بشدة، لذلك قاتل من أجل نفسه".

وأكمل كلوب تصريحاته: "أرغب في أن أرى التعليقات عندما اكتشفوا التشكيل وأن كوناتي لا يستطيع اللعب وأن جاريل كوانساه سيلعب ضد إيرلينج هالاند كيف يرى الناس هذا الموقف. إنه أمر استثنائي".

وأردف المدرب الألماني: "كونور برادلي وهارفي إليوت بعمر 20 عامًا ولعبوا في 8 مراكز، حتى الآن، لقد قدما مباراة رائعة وبالطبع الآخرين أيضا. خاصة ما فعله ماك أليستر وإيندو وفان دايك".

وعن عودة روبرتسون، قال: "لقد عاد أخيرا، روبو عاد بالطبع لكننا نتوقع دائما أن تعود وتقدم أفضل مستوى على الفور. هذا ليس بالأمر السهل. لقد رأيت روبو القديم وأنا سعيد حقا بذلك".