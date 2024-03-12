ضربة موجعة تهدد مشوار مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق مانشستر سيتي لضربة قوية، تهدد فرصته في الفوز بلقب البريميرليج ، قبل نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز بـ10 جولات.

وتتمثل المشكلة في فقدان خدمات الحارس البرازيلي، الأساسي إيدرسون بسبب إصابته في الفخذ خلال مباراة ليفربول، التي انتهت بالتعادل 1-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وتعرض إيدرسون للإصابة عندما اصطدم بداروين نونيز مهاجم ليفربول، مما تسبب في ركلة جزاء وحصوله على بطاقة صفراء، تم استبداله بستيفان أورتيجا بعد ذلك.

وحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، من المتوقع أن يستغرق غياب إيدرسون بسبب إصابته في الفخذ ما يصل إلى شهر واحد (4 أسابيع).

وبذلك سيغيب الحارس البالغ من العمر 30 عامًا، في المباراة القادمة للدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال، الذي يتصدر الترتيب في نهاية مارس في قمة الجولة 30 من المسابقة.

وبخلاف موقعة أرسنال، لن يشارك إيدرسون في مباراة نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل، وأيضًا في مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وعدد من المباريات الأخرى في الدوري الإنجليزي.

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن قلقه خلال تصريحات نقلها التلفزيون بعد المباراة عندما سُئل عن إصابة إيدرسون وقال "الوضع لا يبدو جيدا".

يذكر أن تعادل مانشستر سيتي مع ليفربول في ملعب آنفيلد، أدى إلى ترك أرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم الفريق بفارق الأهداف عن ليفربول، ويتفوق بنقطة واحدة عن السيتي قبل 10 مباريات متبقية في المسابقة.