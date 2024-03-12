ورشة عمل عن الأشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية بطب سوهاج

نظم قسم النسا والتوليد بجامعة سوهاج، الورشة الثانية بعنوان الأشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية، بقاعة المؤتمرات بالمستشفي الجامعي القديم، لتدريب شباب الأطباء من الناحية النظرية والإكلينيكية.





ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان افتتاح ورشة العمل الثانية تأتي في إطار إستكمال سلسلة التعليم الطبي والممارسات الطبية بشكلها العلمي الصحيح منبثقه من مقرها الرئيسي في قسم النساء والتوليد في كليه طب سوهاج، لإكساب المهارات لكافة الأطباء من الشباب بدلاً من تكبدهم عناء السفر الي الجامعات الخارجية.





وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن سلسلة الورش تستمر لمدة ١٠ أيام متبوعة بسلسلة متتالية لإرساء قواعد التعليم للتدريب علي استخدام الاشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية، بغرض الحفاظ علي صحة السيدات، موجهاً شكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لما قدمه من دعم كبير كان له عظيم الأثر في نجاح الورش وعرضها بالطريقة العلمية السليمة.





وقال الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم النسا والتوليد انه تم افتتاح الورشة الخاصة بالأشعة التلفزيونية والموجات فوق الصوتية فيما يخص وحده الأم والجنين والتي تعد الفريدة من نوعها لخدمه أهالي جنوب الصعيد، وقد حاضر فيها رواد وحده الام والجنين من داخل وخارج الجامعة.





وأضافت الدكتورة رانيا الخليلي منسقة

الورشة والمشرفة علي تعليم الأطباء، ان الورشه شارك فيها ما يزيد عن ٥٠ طبيب من الأطباء المتدربين من داخل وخارج كلية الطب البشري بسوهاج، لافتة الي استمرار تنظيم الورشة بشكل دوري كل ٣ شهور.





جدير بالذكر أن الورشة حاضر فيها كلاً من الدكتور أحمد حسين استاذ مساعد قسم النساء والتوليد، الدكتور محمد ابو الليل مدرس أمراض النساء والتوليد، الدكتور احمد صلاح، والدكتورة اميرة عبدالعظيم، الدكتورة اميرة مصطفي، الدكتور حسام مصطفى، الدكتور محمد خليفة.