تعيين الدكتور حاتم أمين نائبًا لرئيس جامعة طنطا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حصل الدكتور حاتم أمين، على بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان، جامعة طنطا، بتقدير جيد عام 1991، ودرجة الماجستير في طب أسنان الاطفال والطب الوقائي، جامعة طنطا، عام 1996، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2000.

تدرج في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1993، معيد في 1995، مدرس مساعد في 1997، مدرس في 2001، أستاذ مساعد في 2006، ليحصل على الأستاذية في عام 2012، وعين عميداً للكلية من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2023.