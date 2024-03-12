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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التاسعة مساءً .. سلة الأهلي ضيفًا على الجزيرة بدوري المحترفين

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي نظيره فريق الجزيرة اليوم في مباراة هامة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

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الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم علي صالة حسن مصطفي ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي ومواصلة انتصاراته في البطولة. 
واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة اوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد خلال المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 67-52 ضمن منافسات البطولة.

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