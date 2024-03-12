كيف حدد قانون المرور عقوبة طمس لوحات السيارات؟

وضع قانون المرور، نصًا قانونيًا صارمًا، من شأنه التصدي لجرائم طمس لوحات السيارات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، إلى جانب الحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة.

عقوبة طمس لوحات السيارات

وقد ورد في القانون، أن عقوبة طمس لوحات السيارات تكون بحجز السيارة، بحد أدنى 6 أشهر، مع إعادة ترخيص السيارة مرة أخرى، ويتم الاستعلام الأمني على مالك السيارة، وإيقاف رخصة تسير السيارة لمدة ستة أشهر وغرامة مالية، بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 1500 جنيه، والحبس لمدة ثلاثة أشهر.

كما نص القانون على معاقبة كل من قاد مركبة بدون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، بحسب المادة 72 مكررًا.

وفي حالة تكرار تلك المخالفة، خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار مرة ثانية، تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.

وفي سياق متصل، أتاح القانون عبر المادة 73 تظلم صاحب الرخصة، على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.