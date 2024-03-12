يونيسيف: الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة لا يمكن وصفها

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة.

ودعا بيريز، لوضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء وفا.

وأضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وكانت "يونيسف" قد قالت في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي للجميع"، وأضافت أن "أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد".

وفي سياق متصل قالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشه، إن تولي الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الإنسانية لسفينة (أوبن آرمز) داخل قطاع غزة، وفقا للمقترح الذي قُدم لأمريكا، يعد شيئا مأساويا، موضحا أن جيش الاحتلال أصبح لديه دور في الإبادة والإغاثة والتحكم في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الشعب الفلسطيني.