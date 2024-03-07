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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأونروا: استشهاد عدد كبير من أطفال غزة بسبب سوء التغذية الحاد

أطفال غزة
أطفال غزة

أكدت مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة،  إيناس حمدان، أن ما يحدث في غزة الآن أمر كارثي وغير معهود من قبل، لذا الأوضاع الإنسانية في غزة الآن لا يمكن وصفها بالكلمات.

 

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وقالت “ حمدان” خلال تصريحاته  عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس،  إن عدد كبير من أطفال غزة استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف الذي لحق بهذا الشعب المناضل، بسبب رفض الاحتلال الصهيوني السماح للمساعدات الإنسانية العبور إلى غزة.

وأشارت إلى أن مؤسسة الأونروا لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ شهر يناير الماضي، كما أن المساعدات التي كان يتم إدخالها من قبل كان يتم تقليل أعدادها بصورة كبيرة.

وواصلت حمدان :"عند السماح بدخول المساعدات إلى غزة يتم توزيع المساعدات على الفور على اللاجئين ومناطق الإيواء، ولكن أصبح هناك رفض تام لإصدار التصاريح الخاصة بالعبور إلى غزة من قبل الاحتلال الصهيوني".

 

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