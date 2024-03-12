قبل ملاقاة الجونة التاسعة والنصف مساء الليلة .. ترتيب الزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الجونة في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر في لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب الزمالك في جدول مسابقة الدوري قبل مواجهة الليلة عند المركز ال 13 برصيد 15 نقطة 15 نقطة ، بعد لعبه 10 مباريات، محققاً الفوز في 4 لقاءات والتعادل فى 3 مباريات وخسارة ثلاثة أيضاً.

وسجل لاعبو الأبيض بالمسابقة حتى الآن 15 هدفاً وتلقى مرماه ١٠ أهداف.

على صعيد متصل ، أقيمت اليوم الثلاثاء قرعة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت تواجد الزمالك وفيوتشر.

وتأهل الزمالك و اتحاد العاصمة الجزائري و نهضة بركان المغربي، دريمز الغاني، كمتصدرين مجموعتهم.

فيما تأهلت فرق مودرن فيوتشر وريفرز يونايتد النيجيري والملعب المالي و أبو سليم الليبي إلى ربع النهائي بعد احتلال مركز الوصافة.

مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية:

-الزمالك ضد فيوتشر

-اتحاد العاصمة ضد ريفرز يونايتد النيجيري

-نهضة البركان ضد أبوسليم

-ديمز الغاني ضد ستاد مالي

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية يوم 31 مارس الحالي، على أن تقام مباريات الإياب يوم 7 أبريل المقبل