ضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق منفصل، شهد الطريق الصحراوى الغربى ناحية مدخل جهينة سوهاج الجديدة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث مصرع 2 وإصابة 2 تم نقل المصابين والمتوفين للمستشفى وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة على الطريق ووجود مصابين ومتوفين وتم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة أحمد . ا . ي 50 سنة بإشتباه كسر بالساقين والقدمين والضلوع، وإصابة مالك . أح . ا عامين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصرع صفاء . م . أ 39 سنة، وذكر مجهول الهوية تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى.