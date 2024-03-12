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الثلاثاء 12 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استمرار الجسر الجوي لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية اليومية على شمال قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

استمراراً لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت اليوم الثلاثاء طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولى أعمال الأسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة.

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ويأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

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