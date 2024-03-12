ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة لـ590 عسكريًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 590 جنديًا.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

وفي سياق متصل قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن الحكومة ترحب بأي جهد عربي ودولي لتقديم المساعدات للمدنيين، خاصة وأن قطاع غزة قد دخل مجاعة فعلية بسبب حرب التجويع التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وندد مجدلاني، اليوم الثلاثاء بحملة الافتراء التي قادتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلال الفترة الأخيرة، داعيا الولايات المتحدة بأن تغير موقفها تجاه الأونروا ليس فقط باعتبارها المانح الأول لها، ولكن باعتبار أنها أخذت موقفا منفردا بإقامة ميناء عائم في غزة لتزويد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية.