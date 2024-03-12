سقوط عمرو الليثي في حفرة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحادث وتطورات حالته الصحية

تعرض الإعلامي عمرو الليثي لحادث مفاجيء أثناء تصوير حلقة من برنامجه "واحد من الناس"، ما أسفر عن نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي عمرو الليثي بعد نقله المستشفى

جاءت إصابة عمرو الليثي إثر سقوطه في حفرة خلال تصويره حلقة مع العمال داخل إحدى محطات الكهرباء بـمدينة 6 أكتوبر، ما تسبب في حدوث كدمات بسيطة له، في حين إنه يتمتع بحالة صحية جيدة حسبما أفاد مصدر مقرب منه، ومن المقرر أن يغادر المستشفي اليوم، فور الاطمئنان على صحته.

عمرو الليثي

عمرو الليثي وأحمد صيام يقدمان برنامج مولانا في رمضان

ويشارك عمرو الليثي الفنان أحمد صيام في تقديم برنامج رمضاني جديد بعنوان "مولانا"، وهو من إخراج تامر حسني، ويذاع يومياً من الأحد الي الخميس خلال شهر رمضان المبارك عبر إذاعة الشرق الأوسط.

يتناول برنامج "مولانا " قصص أصحاب المقامات والبداية من مسجد الحسين، والسيدة زينب والسيدة نفيسة، والإمام الشافعي، وفي كل حلقة يتناول البرنامج الكشف عن كل مقام، ومن صاحبه، والتاريخ والمكان والصالحين والعديد من المعلومات.

على صعيد آخر، يقدم الإعلامي عمرو الليثي برنامج "واحد من الناس" خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة قبل الإفطار مباشرة، والذي يشهد هذا العام توزيع أكبر وأضخم عدد من الجوائز، من خلال حلقات خاصة لتحقيق أمنيات الجمهور خلال الشهر الفضيل.