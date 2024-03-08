عمرو الليثي يقدم حلقة خاصة من مكان تصوير مسلسل "المعلم" لمصطفي شعبان

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء علي شاشة قناة الحياة ، ومن داخل مكان تصوير مسلسل المعلم ولقاء خاص وحصري مع النجم مصطفي شعبان ونجوم وأبطال العمل ، في حوار فني.

ويتم الكشف عن كواليس وأسرار العمل والذي يذاع حصريا عبر شاشة قناة الحياة ، وتفاصيل جديدة تذاع لأول مرة عبر برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمد الليثي ، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.