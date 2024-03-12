الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصومال والأمم المتحدة يبحثان قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب

شيخ آدم محمد نور
شيخ آدم محمد نور مدوبي

بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور مدوبي، اليوم الثلاثاء، مع نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال رايسيدون زينينجا، ملف تعديل الدستور، وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

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ورحب نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بمسيرة تعديل الدستور، وجهود الدولة في تعزيز الأمن، ومواجهة ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

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الجريدة الورقية