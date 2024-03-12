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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

للأطفال خلال رمضان ... لقاءات توعية  بمخاطر الإدمان والتعاطي بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نظمت مديرية الشاب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، ندوة توعية ومبادرات مجتمعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي ،  بنادي ملوي الرياضي،  بحضور رجب عبد العظيم مدير إدارة شباب ملوي .

 

وأشرف محمد مسئول البرلمان بالمديرية ، وبالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان التعاطي ، مع مديرية الشباب والرياضة إدارة  البرلمان والتعليم المدني ، وصندوق مكافحة الإدمان التعاطي ،  وذلك للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها على الفرد والمتجمع ، وتم تنفيذ النشاط مع الأطفال ، و عرض المعلومات من خلال وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والتعارف بالصندوق واهدافه ، اضرار التدخين والسجاير ، وانواع المخدرات واضرارها،.

 

ثم توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول ، والخط الساخن 16023 علاج بالمجان وبسرية كاملة ، وتم التنسيق من إدارة البرلمان بمديرية  الشباب والرياضة ، ومنسق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ، وكانت محاور التنفيذ ، عن تلوين ورسم للأطفال ، من خلال تلوين وحكي قصص عن الإدمان التعاطي ، ندوة توعية للشباب عن مخاطر الإدمان والتعاطي ، حيث تم التنفيذ من خلال منسق الصندوق اسراء رفعت ومتطوعي الصندوق ، محمد أشرف ، هاجر عصام ، حسناء صالح .

 

ويأتي ذلك تحت توجيهات  مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، اشراف إدارة الشباب والرياضة بملوي ، رجب عبد العظيم مدير الإدارة ، إدارة البرلمان والتعليم المدني ، احمد طه مدير الإدارة ، جمال يوسف مسئول البرلمان ، أشرف محمد عبد الأعلي المسؤول الإعلامي.

الجريدة الورقية