للأطفال خلال رمضان ... لقاءات توعية  بمخاطر الإدمان والتعاطي بالمنيا

نظمت مديرية الشاب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، ندوة توعية ومبادرات مجتمعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي ، بنادي ملوي الرياضي، بحضور رجب عبد العظيم مدير إدارة شباب ملوي .

وأشرف محمد مسئول البرلمان بالمديرية ، وبالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان التعاطي ، مع مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان والتعليم المدني ، وصندوق مكافحة الإدمان التعاطي ، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها على الفرد والمتجمع ، وتم تنفيذ النشاط مع الأطفال ، و عرض المعلومات من خلال وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والتعارف بالصندوق واهدافه ، اضرار التدخين والسجاير ، وانواع المخدرات واضرارها،.

ثم توزيع فلايرز عن اضرار الترمادول ، والخط الساخن 16023 علاج بالمجان وبسرية كاملة ، وتم التنسيق من إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة ، ومنسق صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ، وكانت محاور التنفيذ ، عن تلوين ورسم للأطفال ، من خلال تلوين وحكي قصص عن الإدمان التعاطي ، ندوة توعية للشباب عن مخاطر الإدمان والتعاطي ، حيث تم التنفيذ من خلال منسق الصندوق اسراء رفعت ومتطوعي الصندوق ، محمد أشرف ، هاجر عصام ، حسناء صالح .

ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، اشراف إدارة الشباب والرياضة بملوي ، رجب عبد العظيم مدير الإدارة ، إدارة البرلمان والتعليم المدني ، احمد طه مدير الإدارة ، جمال يوسف مسئول البرلمان ، أشرف محمد عبد الأعلي المسؤول الإعلامي.