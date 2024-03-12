ضبط 360 كجم لحوم مصنعة «لانشون» مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة العاشر من رمضان البيطرية، قامت بالإشتراك مع إدارة التموين بالعاشر من رمضان مع رئاسة الحي، بتنفيذ حملة تفتيشية لفحص المواد الغذائية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ٣٦٠ كجم لحوم مصنعة (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.