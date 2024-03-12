رصف وتطوير شوارع فاقوس بتكلفة 65 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق والكباري، ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تمثل نقلة نوعية تُساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدينة فاقوس، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعه أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس أبو شلبي بطول 9 كم، والمُنفذ على مرحلتين الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً، يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من رصف مسافة 2.7 كم بمتوسط عرض 9.5 متر ووضع طبقات الأساس أمام الكتلة السكنية على مسافة 300 م من المرحلة الأولى بالطريق، تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة، وكذلك الإنتهاء من وضع طبقات الأساس بالمرحلة الثانية من الطريق بطول 6 كم تجاه واحد ومتوسط عرض 11 متر، وذلك بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه، ليؤكد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

انتقل محافظ الشرقية لقرية سواده وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، واستقدام جليدر لتسوية واستعدال الشوارع، وكذلك اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف ورفع الكفاءة الجارية بشارع المنيسي بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢ م، وكذلك أعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى اتجاه كوبري السحارة ببلاط الانترلوك بتكلفة إجمالية ١٤ مليون و٨٠٠ ألف جنيه، مشدداً على رئيس المركز بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة استكمال أعمال رصف امتداد شارع الجلاء بمنطقة منية المكرم ببلاط الانترلوك بدءا من التأمين الصحي حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول ١,٥ كم وعرض ٩م وبتكلفة ٤ مليون و٨٠٠ ألف جنيه، مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولتحقيق الإنضباط داخل المنشآت الصحية والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين عليها؛ توجه محافظ الشرقية للمركز الطبي بفاقوس وذلك لمتابعة سير انتظام العمل به، والتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المركز.

تفقد محافظ الشرقية عيادة الأسنان والصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بهما، مشدداً على إنتظام إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة المترددين على المركز، وكذلك حسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

اختتم محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركز فاقوس بمتابعة سير انتظام العمل داخل مكتب بريد منية المكرم وتعرف من العاملين على الخدمات المقدمة، حيث تمت الإشارة إلى أن مكتب البريد يقدم خدمات الأحوال المدنية، وسداد الفواتير والخدمات المالية توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي، وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.