إنطلاق الأمسيات الرمضانية تحت شعار "رسولنا قدوة لنا" بالمنيا

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، الأمسيات الرمضانية والتي تستمر فعالياتها خلال ايام شهر رمضان المبارك ، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام المديرية بتفعيل الأنشطة.

ووسط الأجواء الإيمانية، أقيم بقاعة نادي ملوي الرياضي الشباب امسية رمضانية تحت عنوان رسولنا قدوة لنا ، شارك في الامسيات ١٠٠ مشارك من اعضاء برلمان الطلائع والشباب ، وذلك بحضور رجب عبد العظيم مدير إدارة شباب سمالوط ، اشرف محمد مسئول البرلمان والتثقيف السياسي بمديرية الشباب والرياضة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب الرياضة ، بقيادة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب ، ومدير برلمان الطلائع ، ومدير برلمان الشباب.

وتم التنسيق مع ، بيت العائلة المصرية ، والوعظ بالأزهر الشريف ، حيث حاضر في الأمسية ، فضيلة الشيخ محمد صابر حبيب مدير عام منطقة وعظ المنيا ورئيس لجنة الفتوى السابق ، و رئيس قطاع بيت العائلة جنوب المنيا ، القس لوقا راشد نصيب كاهن كنيسة العذراء بالروضة بملوي ، وفضيلة الشيخ محمود عبد الرحيم علي ، واعظ عام مركز وبندر ملوي.

ودارت محاور الأمسية الرمضانية ، حول حقوق الإنسان في الأديان السماوية ، صور من حياة الرسول ، وكيفية تعامله مع المؤمنين والكافرين واصحابه ، والأطفال واهلة بيته ، والجماد والحيوان ، فضائل الشهر الكريم ، ليلة القدر ، التعايش السلمي والمجتمعي بين أفراد المجتمع ، نشر الأفكار الصحيحة ونبذ المفاهيم الخاطئة ، التمسك بالقيم والأخلاق ، الإستمرار في طريق العلم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفي وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة احمد طه مدير إدارة البرلمان ، جمال يوسف مسئول البرلمان ، اشرف محمد مسئول البرلمان .