الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق الأمسيات الرمضانية تحت شعار "رسولنا قدوة لنا" بالمنيا

جانب من فعاليات الأمسيات
جانب من فعاليات الأمسيات الرمضانية

اطلقت مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، الأمسيات الرمضانية والتي تستمر فعالياتها خلال ايام شهر رمضان المبارك ، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام المديرية بتفعيل الأنشطة.

ووسط الأجواء الإيمانية، أقيم بقاعة نادي ملوي الرياضي الشباب  امسية رمضانية تحت عنوان رسولنا قدوة لنا ، شارك في الامسيات  ١٠٠ مشارك من اعضاء برلمان الطلائع والشباب ، وذلك  بحضور رجب عبد العظيم مدير إدارة شباب سمالوط  ، اشرف محمد مسئول البرلمان والتثقيف السياسي بمديرية الشباب والرياضة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية  للبرلمان والتعليم المدني بوزارة  الشباب الرياضة ، بقيادة  ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب ، ومدير برلمان الطلائع ، ومدير برلمان الشباب.

وتم التنسيق مع ، بيت العائلة المصرية ، والوعظ بالأزهر الشريف ، حيث حاضر في الأمسية ، فضيلة الشيخ محمد صابر حبيب مدير عام منطقة وعظ المنيا  ورئيس لجنة الفتوى السابق ، و رئيس قطاع بيت العائلة جنوب المنيا ، القس لوقا راشد نصيب كاهن كنيسة العذراء بالروضة بملوي ، وفضيلة الشيخ محمود عبد الرحيم علي ، واعظ عام مركز وبندر ملوي.

ودارت محاور الأمسية الرمضانية ، حول حقوق الإنسان في الأديان السماوية ، صور من حياة الرسول ، وكيفية تعامله مع المؤمنين والكافرين  واصحابه ، والأطفال واهلة بيته ، والجماد والحيوان ، فضائل الشهر الكريم ، ليلة القدر ، التعايش السلمي والمجتمعي بين أفراد المجتمع  ، نشر الأفكار الصحيحة ونبذ المفاهيم الخاطئة ، التمسك بالقيم والأخلاق ،  الإستمرار في طريق العلم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي  وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفي وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة  احمد طه مدير إدارة البرلمان ، جمال يوسف مسئول البرلمان ، اشرف محمد مسئول البرلمان .

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