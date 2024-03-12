نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم

أجريت اليوم الثلاثاء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، وأسفرت عن 4 مواجهات قوية ونارية نرصدها لكم في السطور التالية:

وجاءت قرعة ربع النهائي كالأتي :

الأهلي المصري VS سيمبا التنزاني

صنداونز الجنوب أفريقي VS يانج أفريكانز التنزاني

أسيك ميموزا الإيفزاري VS الترجي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي VS مازيمبي الكونغولي

وعلى الجانب أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية التي أجريت قبل قليل عن صداما بين الزمالك وفيوتشر بعد صعودهما كمتصدر ووصيف على نحو الترتيب في دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 29 ، 30 ، 31 مارس، والعودة بين أيام 5 ، 6 ، 7أبريل.

على أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل.

أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.