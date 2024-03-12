تكثيف المتابعات الميدانية وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية بتعليم الإسكندرية

اجتمع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ، اليوم الثلاثاء الموافق 12 من مارس 2024 مع موجهي عموم المواد الدراسية للتشديد على تكثيف المتابعات الميدانية لمتابعة الدراسة وتكثيف العمل لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية والاستعانة بنخبة من أكفأ المعلمين في كافة التخصصات ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وعبد العزيز مصيلحي رئيس لجنة الأمانة الفنية .

و في سياق منفصل ، قام مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة هناء حسني مدير المعرض الإقليمي للعلوم والهندسة بمكتبة الإسكندرية ، بتكريم الفائزين في مسابقات معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة BASEF 2024 ، وذلك بالقاعة الكبرى بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية ، وبحضور لجنة التحكيم برئاسة الأستاذة الدكتورة بشرى سالم ، وبحضور الدكتورة رحاب صديق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة أمل نصر الدين مدير المشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والدكتور أبوعوف عمار ممثل مديرية الشباب والرياضة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ، وتم تكريم الفائزين من ثمان محافظات وهي ( الإسكندرية ، كفر الشيخ ، دمياط ، البحيرة ، الدقهلية ، الغربية ، مطروح ، وبورسعيد ) .

وقال مدير المديرية في كلمته أنَّ القيادة السياسية تبذل جهودًا مستمرة لبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع مبتكر مواكب للتكنولوجيا مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته في المستقبل القريب ، ومن الرائع أن تتبنى مكتبة الإسكندرية بالتعاون والتشارك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل هذه المعارض ، فمكتبة الإسكندرية كعبة العلم وقبلة العلماء منذ فجر التاريخ وهي نبع المعرفة وصرح العراقة والأصالة والثقافة ، ودائما ما تعزز سبل البحث العلمي سعيًـا وراء مستقبل أفضل .



ووجّه شكره وتقديره للسادة أعضاء لجنة التحكيم من أساتذة الجامعة والعلماء والمهندسين المتخصصين والمتطوعين المحترفين في الصناعة ، وهنأ جميع الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث في المجالات المختلفة التي تناولت 14 تخصصا ، واختص الذين سيمثلون مصر في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة مايو المقبل من جميع المحافظات المشاركة .