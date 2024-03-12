أحدثهم أحمد رفعت.. سقوط اللاعبين ظاهرة زلزلت المستطيل الأخضر

شهدت السنوات الأخيرة عدة حوادث مؤلمة في عالم كرة القدم، بموت لاعبين أثناء المباريات أو سقوطهم فجأة، مما تسبب برعب وقلق بالملاعب والمشاهدين عبر الشاشات.

وقد شاء القدر أن ينقذ الله الكثير من نجوم كرة القدم، الذين تعرضوا للإغماء على أرض الملعب، بسبب التدخل الطبي السريع في الوقت المناسب، ونقلهم إلى أقرب مستشفى متاح.

أحمد رفعت

تمثلت أحدث حالة في هذه القضية، في لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، الذي شارك في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، في الدوري المصري يوم الاثنين.

ونُقل أحمد رفعت إلى إحدى المستشفيات بعد أن فقد وعيه، خلال المباراة بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية قد كاد يؤدي بحياته، لكن حالته تحسنت بعد ذلك.

أحمد رفعت

وفي هذا التقرير، سنستعرض الحالات البارزة للإغماء، التي تعرض لها نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

كريستيان إريكسن

سقط كريستيان إريكسين، مغشيًا عليه أثناء مباراة منتخب بلاده الدنمارك ضد فنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ودخلت الفرق الطبية إلى أرض الملعب لإنقاذه ونقله إلى أحد المستشفيات.

وتسببت الإصابة في إنهاء مسيرة إريكسن، مع فريق إنتر ميلان وأيضًا في كأس أمم أوروبا مع منتخب الدنمارك.

كريستيان إريكسن

ومع ذلك، عاد إيريكسن ليستعيد بريقه مع فريق برينتفورد الإنجليزي في عام 2022، وبعد ذلك انضم إلى مانشستر يونايتد في يوليو من العام نفسه.

سيرجيو أجويرو

سقط سيرجيو أجويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنجليزي، مغشى عليه بسبب نوبة قلبية، خلال مباراة برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس في أكتوبر 2021.

سيرجيو أجويرو

وتبين فيما بعد أن اللاعب الأرجنتيني، يعاني من عدم انتظام في نبضات القلب، مما أدى إلى انتهاء مسيرته الرياضية، ليس فقط مع برشلونة.

وأعلن أجويرو اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في مؤتمر صحفي في ديسمبر 2021، حيث انتهت رحلته مبكرًا في كامب نو.

صامويل كالو

تعرض النيجيري صامويل كالو، لعب لفريق بوردو سابقًا، واتفورد الإنجليزي حاليًا، للإغماء خلال مباراة ضد أولمبيك مارسيليا، في الدوري الفرنسي في أوائل أغسطس 2021.

صامويل كالو

ولكن تمكن كالو من الاستيقاظ بسرعة ومغادرة الملعب سيرًا على الأقدام بمساعدة زملائه، ثم تم استبداله بعد 8 دقائق.

ولم تتطور الحالة هذه المرة إلى حدوث أزمة قلبية، مثلما حدث مع بعض الحالات الأخرى، حيث أوضح طبيب الفريق أن اللاعب كان يعاني من دوار، جعله غير قادر على مواصلة اللعب بشكل طبيعي.

إيميل بالسون

في نوفمبر 2021، شهدنا سقوط اللاعب إيميل بالسون من فريق سوجندال على أرض الملعب خلال مباراة في الدوري النرويجي الثاني ضد ستيورداليس بلينك.

وقعت الحادثة بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بشكل مفاجئ، نتيجة تعرض اللاعب لنوبة قلبية.

إيميل بالسون

بعد ذلك ، أعلن النادي النرويجي عن تفاصيل الحادثة مع الإشارة إلى أن اللاعب بالسون تم إنقاذه بنجاح قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحمل الملاعب، سواء خلال المباريات أو التدريبات، ذكريات سيئة ومريرة مع السقوط المفاجئ، ومن بين أبرز هذه الذكريات كانت للاعبين مثل اللاعب المصري محمد عبد الوهاب من النادي الأهلي واللاعب السابق في الترجي الرياضي التونسي هادي بلرخيصة، بالإضافة إلى اللاعب الكاميروني مارك فيفيان فوي من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وغيرهم، حيث توفوا بأسباب مختلفة بعد تلك الأحداث.