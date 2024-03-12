الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 78 محضراً تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

رئيس مطاي يقود الحملات
رئيس مطاي يقود الحملات التموينية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب  محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع الإدارات التموينية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.

وبتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وذلك طوال شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضراً تموينياً ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم صرف بون - لوحات).

وفي مركز ومدينة العدوة  شمال المنيا ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق ، والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الإحتكار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً بقرية "بنى عامر" جاءت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بمجلس قروى شلقام ، والتي شملت قرى ، ( أعطو - بردونة الإشراف - ابو العباس - ابطوجة ) ، لمتابعة جوده رغيف الخبز، ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير  29 محضرا ما بين ، (نقص وزن - عدم مطابقة للمواصفات - عدم وجود بون – عدم وجود لوحة اعلانات - تبديد وعدم وجود سجل تفتيش- إدارة منشأة تموينية بدون صفة قانونية )، إلى جانب ضبط كمية من الألعاب النارية ، خلال حملة على المحلات التجارية بقرية صندفا ، و تم  إعدام المضبوطات تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية لسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، نفذت حملة مكبرة استهدفت المخابز البلدية والأسواق بنطاق المركز ، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا، تضمنت ، ( نقص وزن - عدم نظافة - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود ميزان - عدم التزام بالمواعيد - ذبح خارج المجازر ).

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