تحرير 78 محضراً تموينيا في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع الإدارات التموينية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.

وبتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية؛ للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وذلك طوال شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضراً تموينياً ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم صرف بون - لوحات).

وفي مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق ، والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الإحتكار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً بقرية "بنى عامر" جاءت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بمجلس قروى شلقام ، والتي شملت قرى ، ( أعطو - بردونة الإشراف - ابو العباس - ابطوجة ) ، لمتابعة جوده رغيف الخبز، ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا ما بين ، (نقص وزن - عدم مطابقة للمواصفات - عدم وجود بون – عدم وجود لوحة اعلانات - تبديد وعدم وجود سجل تفتيش- إدارة منشأة تموينية بدون صفة قانونية )، إلى جانب ضبط كمية من الألعاب النارية ، خلال حملة على المحلات التجارية بقرية صندفا ، و تم إعدام المضبوطات تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية لسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، برئاسة المهندس حامد فخري ، نفذت حملة مكبرة استهدفت المخابز البلدية والأسواق بنطاق المركز ، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا، تضمنت ، ( نقص وزن - عدم نظافة - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود شهادة صحية - عدم وجود ميزان - عدم التزام بالمواعيد - ذبح خارج المجازر ).