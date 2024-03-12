وزير الشباب والرياضة يطمئن على حالة اللاعب أحمد رفعت

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية؛ للاطمئنان على حالة اللاعب "أحمد رفعت" نجم فريق مودرن فيوتشر؛ الذي سقط في أرض الملعب خلال مباراة بين مودرن فيوتشر والاتحاد باستاد الإسكندرية، وتوفير والاطقم الطبية من المستشفيات الجامعية.



وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه اللجنة الطبية العليا للرياضيين بالوزارة بالتوجه إلي الإسكندرية ومتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب، بالتنسيق مع وزارات الصحة والتعليم العالي وجامعة الإسكندرية.



وقال صبحي: "نتابع علي مدار الساعة تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت اولًا بأول مع كافة الجهات والوزارات، ومع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر ومحمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري، لتوفير أطقم طبية علي أعلي مستوي لمتابعة الحالة".



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير ومساعدة الرياضيين في العديد من الامور الطبية، بالتعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة التي لا تدخر جهداً عن تقديم كل المساعدة للوزارة والرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.







