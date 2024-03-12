موعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقناة الناقلة

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”، قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الكاف بالقاهرة.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كممثل مصري وحيد، بينما تشهد الكونفدرالية تواجد الزمالك وفيوتشر.

ويترقب الأهلي موقفه في قرعة دوري أبطال أفريقيا حيث من المتوقع أن يقابل مازيمبي الكونغولي أو سيمبا التنزاني أو الترجي التونسي وهم الفرق أصاحب الوصافة في مجموعتهم.

وعلى الجانب الأخر من الممكن أن تشهد الكونفدرالية صداما بين الزمالك وفيوتشر بعد صعودهما كمتصدر ووصيف على نحو الترتيب في دور المجموعات.

موعد إجراء القرعة..

تبدأ مراسم إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية ومن المقرر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في أحد أيام 29 ، 30 ، 31 مارس، والعودة بين أيام 5 ، 6 ، 7أبريل، على أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل، أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.