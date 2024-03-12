إعلان نتيجة مسابقة مدارس بلا تدخين بقنا

أعلن توجيه عام التربية الاجتماعية بقنا، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة ( مدارس بلا تدخين ) على مستوى المديرية، والتي نظمها التوجيه العام تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وبإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، واعدها كلا من أحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول التربية الإجتماعية بالمديرية .

وجاءت النتيجة المرحلة الابتدائية بإعلان فوز مدرسة نجع البكري الابتدائية بقفط مركز اول و ابوبكر الصديق بقنا مركز ثان و حاجر الجبل بهو نجع حمادي مركز ثالث .

وفازت مدارس التحرير الإعدادية بقنا والسادات بفرشوط و اللغات بالالومنيوم بالمراكز الاول والثاني والثالث على الترتيب .

بينما فازت مدارس قفط الثانوية المشتركة بالمركز الأول و نجع حمادي الثانوية بنات و دشنا الصناعية بنات بالمركز الثالث لمنافسات المرحلة الثانوية .