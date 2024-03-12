الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعلان نتيجة مسابقة مدارس بلا تدخين بقنا

 أعلن توجيه عام التربية الاجتماعية بقنا، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة ( مدارس بلا تدخين ) على مستوى المديرية، والتي نظمها التوجيه العام تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وبإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، واعدها كلا من أحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول التربية الإجتماعية بالمديرية .

  وجاءت النتيجة المرحلة الابتدائية بإعلان فوز مدرسة نجع البكري الابتدائية بقفط مركز اول و ابوبكر الصديق بقنا مركز ثان و حاجر الجبل بهو نجع حمادي مركز ثالث .  

وفازت مدارس التحرير الإعدادية بقنا والسادات بفرشوط و اللغات بالالومنيوم بالمراكز الاول والثاني والثالث على الترتيب .  

بينما فازت مدارس قفط الثانوية المشتركة بالمركز الأول و نجع حمادي الثانوية بنات و دشنا الصناعية بنات بالمركز الثالث لمنافسات المرحلة الثانوية .

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