غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بسمالوط

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية.

وتنظم المديرية غداً الأربعاء، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية داقوف، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين ١٣و١٤ مارس الجاري 2024 ، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.