14 قرص ترامادول وسلاح ناري.. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة اليوتيوبر أكرم سلام

تباشر الجهات المختصة، التحقيق في واقعة اتهام اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالاعتداء على سيدة وإصابتها في المقطم، بسبب خلافات على أرباح فيديوهات اليوتيوب.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، والمتهم فيها اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي على سيدة بمنطقة المقطم، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام ووجود أقراص مخدرة مع المتهمين.

ضبط أقراص ترامادول مع اليوتيوبر أكرم سلام

وفتحت نيابة جنوب القاهرة الكلية ونيابة الخليفة والمقطم الجزئية المحضر يوم 17/2/2024 حيث كشف تقرير مصلحة الأدلة الجنائية رقم 2920 /2024 الخاص باليوتيوبر أكرم سلام في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم والثابت به أن نتيجة التقرير للسلاح الناري الخرطوش المضبوط يدوي التعمير والتفريخ بماسورة واحدة غير مشخشنة عیار 12 کامل وسليم وصالح للاستعمال بالطلقات الواردة بالفحص، كما أن كلًا منها تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 ومنها السلاح الوارد للفحص بذات القضية وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال تم استهلاك طلقتين في الفحص ومعاد طلقة واحده بالحرز.

وتابع تقرير المعمل الكيماوي، أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله 14 قرصا أبيض اللون بداخل اغلفتهم المعدنية الطبية ثبت أن الأقراص للترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكانت جهات التحقيقات قررت إخلاء سبيل أكرم سلام، واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل، وقضت في فبراير الماضي باستمرار حبسه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم. س وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم؛ لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجنى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها.

وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بقرارها السابق.