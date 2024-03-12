الجمهور يشيد بالحلقة الأولى من مسلسل محارب

بعد النجاح الذي حققته الحلقة الاولي من مسلسل محارب للنجم حسن الرداد، والتي انتهت بزفاف عزيز محارب و تعرض والدته لحادث اودي بحياتها علي ايد ابن احد الاغنياء وهو ما سيقلب الاحداث راسا علي عقب، اشاد الجمهور بالاداء الرائع له في الحلقة الاولى.

وكان تساءل العديد عن مصير محارب بعد مشهد النهاية.

ويشار إلى أن تعرض قناة CBC مسلسل محارب، للنجم حسن الرداد فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

يذكر أن مسلسل "محارب"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.



ويشارك فى بطولة مسلسل بجانب النجم حسن الرداد، كلا من : " أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.