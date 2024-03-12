وزير الشباب والرياضة يسحب قرعة الفائز بدراجة اليوم الأول لمسابقة ٣٠ عجلة × ٣٠ يوم

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسحب قرعة الفائز بدراجة اليوم الأول لمسابقة "٣٠ عجلة × ٣٠ يوم"، معلناً عن فوز مريم محمد عادل (محافظة الجيزة) بدراجة اليوم الأول من المسابقة، والتي تنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) طوال شهر رمضان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة الفيس بوك.

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحي. وتشمل المسابقة توزيع 30 دراجة على مدار 30 يومًا، حيث يتم إجراء قرعة يومية لتحديد الفائز بالدراجة.

وخلال فعاليات سحب القرعة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى تشجيع الشباب على ركوب الدراجات، وتُساهم في نشر الوعي بأهمية الرياضة وتعزيز ثقافتها بين مختلف فئات المجتمع، مؤكداً على أهمية الرياضة في بناء جيل قوي وصحي، مشيداً بمشاركة الشباب الكثيفة في المسابقة، مما يدل على وعيهم بأهمية الرياضة وحرصهم على تحسين صحتهم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لكل من شارك بمسابقة ( ٣٠ عجلة × ٣٠ يوم ) فى اليوم الأول، متمنيا لهم حظ أوفر خلال الأيام القادمة للمسابقة.

حضر مراسم سحب القرعة الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن المسابقة يومياً على صفحة وزارة الشباب والرياضة Facebook "وزارة الشباب والرياضة - مصر" بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، ويقوم المشترك بكتابة : الاجابة الصحيحة، الاسم رباعى، المحافظة، رقم التليفون.

ويتم طرح السؤال يوميا بداية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.





