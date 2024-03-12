العناية الإلهية تنقذ سكان الجمرك أثر إنهيار أحد العقارات بالإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية العشرات من سكان أحد العقارات بمنطقة الجمرك بغرب الإسكندرية، من الموت المحقق اثر سقوط اجزاء من أحد العقارات القديمة دون حدوث اصابات .

وكانت غرفة عمليات حى الجمرك قد تلقت بلاغا من الاهالى يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 11 بحارة حرباية المتفرعة من شارع سيدي سعيد بمنطقة اللبان، وانتقل مأمور قسم شرطة الجمرك والحماية المدنية ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وانتقل على الفور حملة من حى الجمرك تم على إزالة الأجزاء المعلقة من عقار قديم بمنطقة اللبان، عقب انهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إن إدارة المشروعات انتهت من إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار إثر سقوط أجزاء من العقار، وقامت وحدة التدخل السريع بالانتهاء من فتح الطريق بالحارة والشوارع المؤدية لها.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .